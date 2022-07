Após avaliações dos cálculos feitos pela Secretaria de Finanças, confirmando a viabilidade financeiro do pagamento, o Prefeito Valdir Júnior anunciou nesta terça-feira (12), a antecipação de 50% do 13º salário dos servidores municipais ativos e inativos.

O equilíbrio nas contas públicas permitiu pagar 50% do 13º em Julho. Não é a primeira vez que a Prefeitura de Nioaque, na gestão de Valdir Júnior, antecipa o pagamento no meio do ano, que tradicionalmente é feito em parcela única em dezembro.

O Prefeito Valdir Júnior agradece toda a equipe da Secretaria de Finanças pelo esforço e frisa que, além de valorizar o servidor público municipal, a medida também injeta recursos na economia.