Após algum tempo, alunos da rede municipal de ensino de Nioaque, receberão Kits Escolares individuais da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação. Os kits serão direcionados às crianças nos níveis de educação infantil e ensino fundamental anos iniciais 1º ao 5º e finais 6º ao 9ºano.

Cada criança receberá: agenda escolar, apontador, borrachas, caderno de desenho, caixa de canetas hidrográficas, cola branca, caixa de giz, caixa de lápis de cor, dentre outros materiais.

O Secretário de Educação, Emerson Ramos, enfatiza que os Kits para os alunos de educação infantil serão diferentes dos kits dos alunos do ensino fundamental, atendendo a tipologia de cada fase de ensino. Ele ressalta também que os uniformes escolares para o ano letivo de 2022 serão entregues no 1º dia de aula.

“Com certeza um grande investimento e um avanço para a educação do nosso município, fornecendo material necessário para o aluno estar mais motivado para as aulas, além de proporcionar economia para as famílias”, enfatiza o prefeito Valdir Júnior.