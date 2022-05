A Prefeitura de Nioaque confirmou e divulgou a programação festiva da Grandiosa Festa de Santa Rita de Cássia de 2022, com show nacional e atrações locais, no intuito de valorizar os artistas do município.

GRADE DE PROGRAMAÇÃO:

Os shows serão dos dias 20 a 22 de Maio, a partir das 19h, na Praça Central. sendo dia 20 shows com artistas pratas-da-casa, de Djs a duplas sertanejas. E no dia 21 será a vez do show nacional da dupla Maria Cecília & Rodolfo, e o encerramento das apresentação será com a dupla Valdecir e Valdeir durante o tradicional almoço de domingo.

O Prefeito Valdir Júnior convoca a população para prestigiar, agradece a parceria com a paróquia Santa de Rita de Cássia, padroeira do município, e frisa que desde que está no comando do poder executivo municipal, sempre procurou dar total apoio a esta grande festa de Nioaque.

A programação festiva é fruto de parceria da Prefeitura Municipal, Fundação de Cultura e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A Festa de Santa Rita é aguardado com grande expectativa, visto também que a sua programação festiva não pode ser feita durante 02 anos por conta das medidas de segurança impostas pelas autoridades sanitárias na Pandemia do Covid-19.