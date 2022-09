O final de semana terminou com muita alegria em nossa cidade. Neste domingo (11), no Estádio Mauro Resstel aconteceu a abertura do ‘Campeonato Municipal de Futebol Amador 2022‘, realizado pela Prefeitura de Nioaque por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer.

Logo após a execução do Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Nioaque e fala das autoridades presentes, foram iniciados os jogos válidos pela primeira rodada. De manhã, Laboratório Bruno venceu por 3 X 0 o time UNEC. Na parte da tarde CEAB Base venceu por 6 X 1 o time Barro Preto.

O campeonato terá a maior premiação já vista dos campeonatos municipais, ao todo serão R$ 18 mil, com R$ 8 mil para o primeiro colocado, R$ 4 mil para o segundo, R$ 2 mil para terceiro e R$ 1 mil para o quarto.

Na ocasião o Prefeito Valdir Júnior, parabenizou o Secretário de Esporte Jeuzimar Mendes de Araújo, e toda sua equipe que não mediram esforços para organizar um evento aonde a família nioaquense esteve presente com a maior tranquilidade.