A prefeitura de Nioaque antecipou a iluminação natalina para celebrar a vida, depois de quase dois anos com o mundo sofrendo com a disseminação da Covid-19. A decoração natalina conta com mangueiras de Led colocadas nos super postes para compor a decoração.

O prefeito Valdir Júnior destaca o empenho dos colaboradores que tralharam intensamente para deixar a decoração linda e perfeita para a população.

“A alegria de estar participando novamente desse momento mágico, que simboliza o nascimento de Jesus, é imensurável. Tive momentos difíceis durante o pico da pandemia, perdemos amigos, mas hoje estamos aqui acendendo as luzes da esperança. Chegar até aqui não foi fácil, mas com fé, temos certeza de que dias melhores virão. Toda a decoração natalina foi feita pensando em unir a população, nesse momento tão sublime que é o Natal”, afirma o prefeito.

A prefeitura informa que em breve será lançada a data de um evento natalino para as crianças, visto que não foi realizado no dia 12 de Outubro o tradicional “Dia das Crianças” por conta da pandemia.