A prefeitura de Nioaque, através da Secretária de Assistência Social, em parceria com o FENAQ, MNU-Movimento Negro Unificado e Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, realizou ações sociais em alusão ao Dia da Consciência Negra (20).

Na sexta-feira (19), foram feitas ações nas comunidades quilombolas Cardoso, Araújo, Bulhões e Romanos, com palestras e rodas de conversas sobre o assunto. No sábado (20), foram entregues tickets alimentação para as comunidades quilombolas, além de rodas de capoeira para promover a cultura no Estádio Mauro Resstel.

Finalizado no domingo (21), a prefeitura realizou jogo amistoso, no Estádio Mauro Resstel entre servidores municipais e membros das comunidades quilombolas. O prefeito Valdir Júnior e a secretária de Assistência Social, Larissa Martelosso, parabenizaram as comunidades e agradeceram os parceiros pela ajuda nas ações.