A Prefeitura de Nioaque recebeu a doação de 04 caixas térmicas, 08 ar-condicionados, 06 termômetros clínicos e 03 lixeiras para auxiliar a Secretaria de Saúde no atendimento a população do município. O donativo foi realizado pelo Grupo de Companhia de Concessões Rodoviárias, parcerias do município e da gestão. O Prefeito Valdir Júnior e a Secretária de Saúde Márcia Jara agradecem em nome da população a doação feita.