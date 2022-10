O Governo do Estado entregou na última quinta-feira (22), mais uma importante máquina pá carregadeira para atender os Programas de Manejo e Conservação do Solo e Água no município de Nioaque.

Os maquinários que a Prefeitura Municipal recebeu, já estão garantindo a manutenção de estradas, ampliação de áreas para agricultura familiar, entre outros benefícios à população.

A entrega do Programa PROSOLO (Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água), ajuda com os problemas de assoreamento de rios, isso porque decorre da manutenção de estradas, contribuindo para Mato Grosso do Sul se tornar um Estado Carbono Neutro até 2030.

O prefeito Valdir Júnior falou sobre o recebimento de mais um equipamento. “É mais uma parceria com o Governo do Estado, que chega para auxiliar nos trabalhos principalmente em nossa agricultura familiar”.