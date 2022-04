Nioaque celebra nesta sexta-feira (8) aniversário de 173 anos de fundação. Para marcar a data, o governador Reinaldo Azambuja retorna à cidade com R$ 23,4 milhões em investimentos, que vão da entrega da reforma do novo hospital à autorização para recapeamento do bairro São Miguel.

A agenda comemorativa começa às 9h40 na Rua Benjamin Constant, em frente à rodoviária, onde o governador e o prefeito Valdir Junior vão inaugurar a arena esportiva do programa “MS Bom de Bola”. O espaço com quadra de futebol society, grama sintética, arquibancada e luz de led foi adquirido por R$ 404,8 mil.

Na sequência, às 10h, Reinaldo Azambuja vai ao Hospital de Pequeno Porte Aroldo Lima Couto. Lá, será realizado evento de entregas de obras e investimentos, entre elas a reforma e ampliação do hospital municipal (R$ 845 mil), que antes era um posto de saúde. Agora, o novo prédio tem até uma maternidade para atender partos de mulheres grávidas – o que não ocorria desde 2009.

Ainda no hospital, o governador vai:

inaugurar a obra de pavimentação e drenagem no acesso ao Frigorífico BXB (R$ 4,6 milhões);

entregar uma UTI móvel (R$ 500 mil);

autorizar convênio para aquisição de um Raio-X (R$ 350 mil);

entregar 17 equipamentos e máquinas da agricultura familiar (R$ 635,6 mil);

autorizar repasse de R$ 118,1 mil para Programa de Apoio às Comunidades Indígenas (Proacin);

entregar 42 cartões programa “Mais Social”;

autorizar o início da obra de pavimentação e drenagem na Avenida Estácio Perez (R$ 1,1 milhão);

firmar convênio para construção de ponte de concreto sobre o Rio Nioaque (R$ 615,6 mil);

formalizar convênio para obra de revestimento primário na Estrada do Saltinho (R$ 6,2 milhões);

liberar repasse para modernização do sistema de iluminação pública de Nioaque (R$ 467,6 mil);

lançar licitação para obra de restauração do pavimento do Bairro São Miguel, em diversas ruas (R$ 7,3 milhões);

participar de entregas da Prefeitura Municipal.

Por fim, às 14h, na Estrada do Saltinho, Reinaldo Azambuja vai descerrar o totem da obra de pavimentação e drenagem no acesso ao Frigorífico BXB e conferir de perto a obra de infraestrutura.