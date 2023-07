NIOAQUE: Servidores são capacitados para Agentes de Combate de Endemias/Vetores.

A Prefeitura de Nioaque através do Governo do Estado promoveu uma Capacitação para os Agentes de Combate de Endemias/Vetores. O evento contou com a presença do Sr. Francisco Portes, Supervisor Técnico da CECV/SES e Responsável do Setor Técnico/NR de Saúde de Jardim, e do Sr. Marcus Vinícius Carvalhal, Gerente de Educação em Saúde/CECV/SES.