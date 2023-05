NIOAQUE: Tradicional festa de Santa Rita acontece neste final de semana

Neste final de semana, os moradores de Nioaque estão se preparando para celebrar em grande estilo a festa da sua padroeira, Santa Rita de Cássia. A cidade inteira se enche de alegria e devoção para honrar essa santa tão querida. E para garantir que a festa seja um verdadeiro sucesso, a Prefeitura de Nioaque está se empenhando em oferecer todo o suporte necessário, principalmente com uma programação musical que promete movimentar a economia local.

Ao longo de quatro dias de festividades, uma série de shows está programada para animar o público presente. No dia 19 de maio, os talentosos Luzio e Leonir subirão ao palco, trazendo muita música e animação. No dia seguinte, será a vez de Jhony Marcos e DJ Kiko agitarem a galera com seus hits contagiantes. E para dar continuidade à festa, no dia 21, a dupla Alex e Yvan promete atrair o público de toda região. E, para o almoço, no dia 22, Valdecir e Valdeir.

É importante ressaltar o apoio fundamental da Prefeitura de Nioaque, da Fundação de Cultura e do Governo de Mato Grosso do Sul na organização desse evento tão tradicional. A realização do Santuário de Santa Rita de Cássia e da Diocese de Jardim também contribui para que a festa seja um verdadeiro sucesso.

Contudo, a festa de Santa Rita não se trata apenas de música e entretenimento. Ela é um momento especial para os fiéis expressarem sua devoção e fé. Ao longo dos dias de celebração, missas, procissões e momentos de reflexão serão realizados, proporcionando aos participantes a oportunidade de fortalecer sua relação com a padroeira e vivenciar a espiritualidade que essa festividade traz consigo.