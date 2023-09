NIOAQUE: Vereadora Profª Cândida Thereza solicita auxilio para funcionamento do poço no Assentamento Palmeira

Em sessão ordinária do Poder legislativo de Nioaque, do dia 19/09/2023, pela Vereadora Profª Cândida Thereza (PSDB), foi apresentado na forma regimental, sugestão em que solicita a Valdir Couto de Souza Júnior, Prefeito Municipal de Nioaque, dentro das possibilidades e, legalidade seja prestado auxílio junto a Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Palmeira- APRAP, com vistas ao funcionamento do poço artesiano existente no Pátio da escola Municipal, Dr. José Garcia Neto, no P. Palmeira.

Pela vereadora foi justificado que o requerimento vem em atendimento a reivindicação da Associação de Produtores Rurais do Assentamento Palmeira-APRAP, sendo necessário a aquisição e instalação de bomba de captação, caixa d’Água e 05 barras de cano de 50mm para fazer a ligação do poço até a rede existente. “Somos conhecedores e sabedores da real situação que está passando o País, não distante nosso município nas questões orçamentária e financeira, dentro das possibilidades do nosso município que seja prestada auxílio financeiro junto a Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Palmeira-APRAP, que coloquem em funcionamento o poço artesiano existente no pátio da escola Municipal Dr. José Garcia Neto, tem um poço na entrada e no pátio, sendo que do pátio está desativado e muitas vezes ocasionando falta de abastecimento em torno da escola, onde residem 9 famílias e 123 estudantes da rede municipal de ensino. Que seja feito esse estudo para o funcionamento desse poço artesiano, para que em curtos prazo possa atender essa comunidade” finalizou a vereadora

Em apoio a propositura, vereadores solicitaram para juntos assinar, garantindo assim força no pedido, sendo os vereadores Silas Nunes Ferreira (PSDB), Pablo Ruan Pache Corrêa (MDB), Paulo Roberto Meira Simão (PP) e Reinaldo Garcia Andréa (PSDB) com aprovação por unanimidade.