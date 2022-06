Uma jovem de 26 anos foi presa com 14 Kg de haxixe no Aeroporto Internacional de Campo Grande. A passageira seguia para Brasília (DF), com destino a Macapá (AP). Ao passar no Raio X foi constatado o entorpecente. Detida ela revelou que é garota de programa e que tem três filhos, de 1, 7 e 9 anos. Além de trabalhar como manicure. Ela é moradora de Macapá e foi presa em flagrante por tráfico de drogas.