No mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno, a Caixa dos Servidores (Cassems) promove o #MAMAÇOCASSEMS no próximo sábado (13), nas unidades Cassems em todo o estado.

Na capital, Campo Grande, o evento será realizado na Praça Bosque da Paz e segundo a médica obstetra e diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, a programação tem ações como a roda de conversa sobre o tema com o objetivo de esclarecer dúvidas e incentivar o aleitamento materno.

“A Cassems vai trazer várias informações sobre o leite materno, sobre a importância da saúde nutricional desde o início para evitar doenças crônicas, para que se construa o vínculo o que também contribui com o fortalecimento da saúde emocional da criança. Então é uma troca de saberes e de experiências para trazer à luz todos os diversos aspectos que envolvem a amamentação”, explica a diretora de Assistência à Saúde da Cassems.

Para fortalecer o vínculo entre mãe e bebê também será realizada aula dança tendo como elemento principal o sling, uma espécie de bolsa canguru que aproxima o bebê do corpo da mãe. “A ideia é essa, uma pausa na correria diária, com essa atividade corporal que aproxima mães e bebês”, conclui Budib.

O evento é gratuito, aberto aos beneficiários Cassems e a sociedade em geral. A única recomendação é que cada participante leve sling ou lençol para fazer a dança.

#MAMAÇOCASSEMS nas mídias sociais – O ‘Mamaço’ promovido pela Cassems pode ser experienciado no espaço online onde serão compartilhados drops de informações sobre o tema. Além disso, no canal da TV Cassems também estão sendo disponibilizados vídeos sobre amamentação. Para saber mais sobre as ações do #MAMAÇOCASSEMS acompanhe as mídias sociais da Caixa dos Servidores.

Serviço:

Data: 13/08

Horário: 8h30

Local: Praça Bosque da Paz – R. Kame Takaiassu, 500 – Carandá Bosque

Para esclarecer dúvidas e demais informações: (67) 9 9974-0599.