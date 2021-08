Com foco na melhoria e ampliação dos serviços oferecidos aos jovens da capital, a Prefeitura de Campo Grande inaugurou nesta quinta-feira (12), a nova estrutura da Subsecretaria de Políticas para Juventude (Subjuv). A novidade além das novas instalações será o Centro de Referência da Juventude (CRJ), que agregará novos serviços aos já oferecidos pela subsecretaria. A solenidade faz parte do calendário de aniversário dos 122 anos da cidade e celebra o Dia Internacional da Juventude, comemorado anualmente em 12 de agosto.

Apelidada pelos servidores de “Casa do Jovem campo-grandense”, a Subjuv passa a contar com salas de aula e auditório, que serão utilizados para os cursos oferecidos pela pasta, com foco na qualificação e empregabilidade. O estúdio multimídia foi outro ganho importante para o espaço e a todos que utilizam, com equipamento de áudio e vídeo que vai possibilitar a criação de conteúdos como cursos e Podcasts, além de programas voltados ao desenvolvimento dos jovens.

Com a nova sede, a subsecretaria aumentou de 75% sua capacidade de qualificação, capacitação e atendimentos em geral. Outra conquista para atender os serviços da Subjuv foi a Van Renault Master, com capacidade para 17 ocupantes. O veículo será usado no deslocamento dos jovens que moram nas regiões mais afastadas do centro e também para levar os professores até os bairros.

O prefeito Marquinhos Trad falou da importância da nova estrutura em prol do público jovem. “A questão da juventude em nosso país sempre foi bem cantada nos discursos, mas pouco planejada nas políticas públicas. Mas aqui em Campo Grande estamos fazendo diferente e, logo no início da nossa gestão criamos um ambiente de transformação, com responsabilidade e competência técnica para atender a esse público com objetividade”.

Centro de Referência da Juventude

Com a instauração do Centro de Referência da Juventude, outras instituições poderão oferecer atendimentos na nova sede, como a Junta de Serviço Militar (para facilitar o alistamento); Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (para a emissão do primeiro documento de identidade) e a Fundação Social do Trabalho (Funsat) para encaminhamento ao mercado de trabalho.

“Essa é a realização de um sonho. É a entrega de um legado para a Juventude de Campo Grande, que representa 30% da nossa população. A instalação do Centro de Referência é um momento ímpar e um divisor de águas. Os jovens de Campo Grande cada vez mais passam a contar com serviços essenciais que contribuem para que eles se tornem protagonistas de seus próprios destinos e no desenvolvimento da cidade”, pondera a titular da Subsecretaria de Políticas para Juventude, Laura Miranda.

Em parceria com a Secretaria de Justiça de MS, a Prefeitura conseguiu facilitar o acesso desse público para a emissão do documento de identidade. O secretário-adjunto da Sejusp, Ari Carlos Barbosa, disse que esse é um grande passo para os jovens da capital. Nosso papel aqui é facilitar o acesso da população ao registro de identidade, pois sabemos que sem ele, a pessoa não existe para a sociedade e fica privada de muitos direitos”.

O Decreto 14.838 para implantação do Centro de Referência da Juventude (CRJ) e os termos de cooperação com as entidades parceiras foram assinados durante a inauguração desta tarde.

Dia da Juventude

Celebrado anualmente no 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude tem como principal objetivo voltar os olhos da sociedade para as questões pertinentes à juventude, como educação e cidadania, outro ponto, é a conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que assumem como representantes do futuro do planeta, neste dia ações em todo mundo são desenvolvidas neste sentido.

Criado através da resolução 54/120O por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Internacional da Juventude foi um desdobramento da Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis pelos Jovens, em Lisboa, Portugal no ano de 1999.

No Brasil, a Proposta de Emenda à Constituição 42/08 (PEC da Juventude) estabeleceu que todo indivíduo entre os 15 e 29 anos é considerado jovem., de acordo com o Decreto de Lei nº 10.515, de 11 de julho de 2002, o Dia Nacional da Juventude também é comemorado em 12 de agosto.

Estatuto da Juventude

A lei Nº 12.852, DE 5 de agosto de 2013 Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE. Esta Lei institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude.

O novo endereço da Subjuv, bem como do Centro de Referência da Juventude, está localizado na Rua 25 de Dezembro, 924 – Jardim dos Estados, no terceiro andar do Condomínio Marrakech. Informações podem ser obtidas pelas redes sociais @subjuvcg ou via telefone (67) 3314-3577, WhatsApp (67) 9 9302-5275.