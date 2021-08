No décimo primeiro dia do calendário oficial de aniversário dos 122 anos da capital, a prefeitura vai assinar o Decreto que regulamenta o Fundo Municipal de Esporte e Lazer. Com isso, a prefeitura vai destinar o montante de R$ 1 milhão para o setor.

O FAE (Fundo Municipal de Apoio ao Esporte e Lazer) vai auxiliar entidades, projetos e ações esportivas através de parceria com associações, ligas e federações; recuperar, reformar e ampliar equipamentos comunitários; apoiar atletas e equipes com potencial de representar Campo Grande em competições esportivas regionais, nacional e até mesmo internacional; auxiliar eventos e atrações de esporte na cidade e também apoiar pesquisas científicas na área e de interesse público com parcerias de instituições de ensino superior.

Políticas para Mulher

Nesta quarta-feira (11), a Subsecretaria de Políticas para Mulher vai percorrer o comércio do Bairro Aero Rancho, durante uma ação de abordagem que visa fomentar o enfrentamento à violência doméstica e familiar, já que ações preventivas contribuem para reduzir os casos de violência e, sobretudo, para que não alcance sua pior forma – o Feminicídio.

Durante as abordagens serão esclarecidas diversas formas de violência contra a mulher e divulgação dos telefones disponíveis para denúncia – 180 (Disque-denúncia), 153 (Patrulha Maria da Penha) e 190 (Polícia Militar).

Também voltado para as mulheres, a Semu, em parceria com a Subsecretaria de Políticas para Juventude, vai realizar nesta quarta-feira uma oficina para confecção de pulseiras com técnica de macramê e miçangas. Serão oferecidas 20 vagas para jovens mulheres que querem desenvolver habilidades ao tempo em que serão repassadas informações acerca da violência doméstica e familiar e os canais de denúncia.

A ideia é que a jovem se torne uma protagonista de mudança no meio em que está inserida e multiplicadora da informação.

Tecnologia

Será assinado o início do Projeto de Implantação da Nova Rede de Fibra Ótica e do Centro de Tecnologia. A iniciativa integra o Projeto Conecta Campo Grande e visa contribuir com a desburocratização de processos, melhorando a performance de fluxo de dados, a qualidade da conectividade nas unidades administrativas municipais.

O projeto prevê também a expansão dos pontos de conexão em locais até então não atendidos e integrar ações que darão eficiência aos serviços de atendimento à população.

Conselhos Regionais

Acontece nesta quarta-feira a eleição para a escolha das entidades, governamentais e não governamentais, para a composição do Conselho Regional da Região Urbana do Prosa, gestão 2021/2022. O objetivo dos conselhos regionais urbanos é discutir melhorias da qualidade de vida da população, sejam serviços ou obras, acompanhar o plano diretor de Campo Grande e orçamentos anuais.

Para participar da eleição é preciso estar cadastrado no sistema municipal de planejamento da Planurb.

Agenda do dia 11 de agosto de 2021 (quarta-feira)

09h00:

Solenidade de assinatura do Decreto que regulamenta o Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Local: Parque Olímpico Ayrton Senna (Rua Jornalista Valdir Lago, nº 512 – Conjunto Aero Rancho)

09h00 às 10h00:

Blitz Educativa/ abordagem no comércio – Enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e 15 anos da Lei Maria da Penha

Local: Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas esquina com Avenida Presidente Tancredo Neves – Aero Rancho

14h00 às 16h00:

Oficina para confecção de pulseiras com técnica de macramê e miçangas

Local: Auditório da Subsecretaria da Juventude (Rua 25 de Dezembro, nº 924 – Jardim dos Estados – 3º andar)

15h00:

Assinatura do início do Projeto de Implantação da Nova Rede de Fibra Ótica e do Centro de Tecnologia

Local: Auditório da Casa da Ferrovia (Avenida Mato Grosso esquina com Avenida Calógeras)

19h00:

Eleição do Conselho Regional da Região Urbana do Prosa

Local: Escola Municipal Elpípio Reis (Rua Tertuliana Ghersel Cattaneo, s.n. – Mata do Jacinto)