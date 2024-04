No “bancos dos réus” dupla é julgada pelo homicídio no Aero Rancho

Eryson Breno Souza Vasques e Lucas Vinicius Martins da Silva são julgados hoje (5) pelo assassinato de Alexandre Pereira Marimoto (19) em agosto de 2022 no Aero Rancho em Campo Grande.

A defesa aconselhou os réus somente a responderem apenas às perguntas da própria defesa. Os réus alegam que vítima intimidava moradores e queria ser “dono da comunidade”. E “foi por medo dele” que o mataram.

Lucas relatou que a rixa com a vítima começou após ele separar uma briga de Alexandre com um colega numa tabacaria da região. Depois do fato foi ameaçado pela vítima que exibia uma arma de fogo pela rua e as amaeças se estenderam a sua família. Diante do fato combinou com Eryson de conversar com o pai de Alexandre conhecido por homicídios na região, para tentar apaziguar.

No local de acordo com Eryson, Alexandre estava sentado com o pai quando levantaram e o pai colocou a mão na cintura. “Naquele momento por medo, no desespero eu pulei da moto e fui pra cima do Alexandre”, contou.

O relato de ambos diverge em alguns pontos, como por exemplo, Lucas diz que resolveram ir conversar com o pai de Alexandre, enquanto Eryson diz que os dois foram chamados por pai e filho para conversarem.

O vídeo abaixo mostra a execução de Alexandre.