Uma mãe de uma menina de 3 anos procurou a DEPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) após dar banho na filha e descobrir que teria sofrido estupro em Campo Grande (MS). De acordo com o relato da genitora ela foi buscar a filha na casa do pai na na última terça-feira (25), depois da criança passar cinco dias na residência do ex-marido. Mas ao dar banho na filha a menina se afastou e estava com as partes íntimas vermelhas. A mulher relatou que existe grande circulação de pessoas na casa de seu ex-marido e que não desconfia de ninguém em específico. O caso foi registrado como estupro de vulnerável e está sendo investigado pela delegacia.