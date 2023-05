No Beira-Rio, Athletico-PR vence Inter por 2 a 0 e entra no G4 do Brasileirão

O Internacional perdeu por 2 a 0 para o Athletico, em casa, nesta quarta-feira (10), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Christian e Willian Bigode. A derrota acabou com a invencibilidade colorada de quase 11 meses como mandante.

Com o resultado, o Athletico conseguiu entrar no G4 com nove pontos. Já o Colorado desceu duas posições e está em décimo, com sete pontos. O Athletico não vencia o Inter no Beira-Rio desde 1998.

Início de pressão colorada

O jogo começou bastante agitado no Beira-Rio. Aos três minutos, Bustos cruzou, mas Pedro Henrique errou a mira. Aos sete minutos, em uma bela jogada, Luiz Adriano quase marcou o primeiro para o Colorado, mas acertou o travessão.

Em seguida, Pedro Henrique voltou a atacar mas o goleiro Bento defende o Furacão. Aos 18, o atacante colorado pressionou e novamente o goleiro visitante salvou a bola. Aos 20, Luiz Adriano acertou o travessão novamente. O colorado seguia pressionando mas pecava nas finalizações no meio da primeira etapa.

Aos 35, Keiller defendeu a primeira grande chance do Furacão na partida, com chute de Pablo. Antes que o primeiro tempo acabasse, Pedro Henrique tentou mais uma vez mas o zagueiro Thiago Heleno afastou.

Quem não faz…

A segunda etapa, porém, começou com o Furacão em evidência. Aos dois minutos, Keiller pegou bola de Pablo. Ao oito, Pablo tentou finalizar a gol, mas Luiz Adrino afastou. Aos 15, Pedro Henrique caiu dentro da area após dividida com Fernando, mas a arbitragem seguiu a partida. Do meio para frente, as equipe até criaram chances, mas sem efetividade.

Aos 33, Christian toca por cima de Keiller e abre o placar para o Furacão. 1 a 0 Athletico. O Colorado sentiu o baque e os visitantes cresceram na partida. Em seguida, Vitor Roque pressiona duas vezes e quase ampliou, mas Keiller salvou o Colorado.

O Colorado até tentou nos minutos finais, mas Igor Gomes chutou para fora a chance mais clara da equipe aos 46 do segundo tempo. Pablo Turra mexeu aos 47 e promoveu a entrada de Willian Bigode na vaga de Vitor Roque. E o atacante marcou o segundo do Furacão aos 50 minutos. 2 a 0 para o Furacão.

Internacional 0 x 2 Athletico

Internacional: Keiller; Bustos (Igor Gomes, 13min, 2ºT), Vitão, Moledo e Renê; Baralhas (Estevão, 34min 2ºT), De Pena; Pedro Henrique e Wanderson; Luiz Adriano (Gabriel Barros, 13min, 2ºT). Técnico: Mano Menezes.

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Hugo Moura (Christian, intervalo), Alex Santana (Vitor Bueno, 17min, 2ºT), Pablo, Thiago Andrade (Canobbio, intervalo) e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

Gols: Christian (33min, 2ºT), Willian Bigode (50min, 2ºT)

Cartões amarelos: Hugo Moura, Pedro Henrique e Bento

Público: 13.537 pessoas

Renda: R$ 187.592,00

Motivo: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

Data e horário: 10 de maio de 2023 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) e Luiz Claudio Regazone

Árbitro de vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira