No Beira-Rio, Internacional vence Flamengo de virada pelo Brasileirão

Em partida da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu o Flamengo por 2 a 1 no Beira-Rio. Gerson abriu o placar para o Rubro-Negro em lindo gol, limpando do goleiro Keiller na pequena área.

Quatro minutos depois, Maurício, que entrou no segundo tempo, bateu na saída de Santos e empatou o jogo. No último minuto de partida, Maurício em um lindo chute, por cobertura, virou a partida e deu a vitória para o Inter.

Na próxima rodada, o Inter recebe o Goiás, domingo (30/04), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio. O Flamengo, mais cedo, às 16h (de Brasília), tem clássico contra o Botafogo no Maracanã.