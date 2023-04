No Brasil, cenário econômico e de consumo de lácteos continua fraco

No mercado de leite, a oferta nos principais exportadores tem mostrado pequeno crescimento. Estados Unidos e União Europeia vêm registrando aumento na produção desde agosto de 2022. Por outro lado, a demanda continua tímida e com importações chinesas mais fracas, contribuindo para a manutenção de preços dos lácteos mais baixos. O leite em pó integral está no menor valor desde novembro de 2020, segundo o GDT. Os demais mercados, de queijo, manteiga e leite em pó desnatado também vem recuando.

No mercado brasileiro, o cenário econômico e de consumo de lácteos continua fraco. Após um crescimento de 2,9% do PIB em 2022, a mediana das projeções dos agentes econômicos indica apenas 0,91% de crescimento do PIB em 2023. Os indicadores do mercado de trabalho também têm registrado desaceleração, com queda no número de ocupados pelo terceiro mês consecutivo. Além disso, os preços dos lácteos ao consumidor têm ficado acima da inflação. Na comparação de março com o mesmo mês do ano passado, a alta dos laticínios foi de 17,7% enquanto a inflação brasileira ficou em 4,6%. Portanto, preços mais altos, baixo crescimento de renda e piora relativa no mercado de trabalho, tem inibido o consumo. De acordo com dados da Scanntech, o volume de vendas no varejo em janeiro e fevereiro caiu em torno de 7% e 8% na comparação anual, respectivamente.

Se pelo lado da demanda o cenário é de baixo consumo, pelo lado da oferta a preocupação se volta para as elevadas importações. Nos três primeiros meses do ano o volume de importações fechou em 506 milhões de litros de leite equivalente. Em março foram importados 203 milhões de litros, o que representa cerca de 10% da produção inspecionada do Brasil.

Esse maior volume de leite, via importação, tem gerado pressões baixistas nos preços. Os principais derivados no mercado atacadista registraram desvalorização de preços ao longo de fevereiro e início de março. Mas apesar disso, a sazonalidade da produção de leite no Brasil é bastante pronunciada, mesmo considerando o crescimento dos sistemas de produção de maior adoção de tecnologia. Os meses de abril, maio e junho são aqueles de menor produção de leite e isso acabou refletindo nos preços neste momento. Nos últimos trinta dias, observa-se valorização no mercado atacadista e no mercado Spot. O leite UHT registrou alta de 10% nos últimos quinze dias finalizados em 11 de abril. No mercado de queijo muçarela, a alta foi mais fraca, mas houve elevação de 4,6% no mesmo período. O leite no mercado Spot também reagiu, subindo 8,4% em Minas Gerais, na primeira quinzena de abril ante a segunda de março, de acordo com levantamentos do Cepea. Portanto, os preços apresentaram tendência de valorização, sustentados pela entressafra, auxiliando na recomposição de margens no setor. A elevação dos preços não tem sido superior em função do maior volume de importação, o que aumenta a disponibilidade interna.

Pelo lado dos custos de produção de leite, o movimento recente também foi positivo. Nos últimos 12 meses houve queda de 3,5% no ICPLeite/Embrapa. Já o preço pago ao produtor, em termos nominais, subiu 23,4%. Ou seja, houve importante melhoria no poder de compra da pecuária de leite em relação ao início de 2022 (Figura 1). Além disso, a expectativa de boa safra de grãos, especialmente de milho e soja, tem deixado o preço da ração em patamar mais baixo, após forte incremento observado nos últimos 3 anos.

Portanto, o momento ainda é de bastante incerteza, com complicações no cenário econômico global e preços internacionais dos lácteos mais baixos. Internamente, a entressafra deu fôlego para a alta recente dos preços de leite e derivados e o custo de produção tem ficado relativamente mais estável. Por outro lado, a valorização do real frente ao dólar e maior competitividade do produto importado poderá colocar dúvidas sobre a sustentação dos preços no mercado brasileiro, sobretudo a partir de julho/agosto, quando a produção doméstica começa a crescer.