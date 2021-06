O Governo de Mato Grosso do Sul, a secretaria de Estado de Saúde distribuiu essa semana aos municípios do Estado, 1,6 milhão de Equipamentos de proteção individual (EPI) para auxiliar no combate a pandemia de Coronavírus. O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destaca que os materiais enviados tem como objetivo auxiliar os municípios nesse momento da pandemia. “O Governo do Estado tem se empenhado para fazer todo o possível no combate a pandemia”, disse.

Foram entregue aos municípios mascaras, toucas, luvas, álcool em gel, sapatilhas, óculos e protetores faciais. A distribuição foi feita baseada na densidade populacional de cada município. Desde o início da pandemia, a Secretaria de Estado de Saúde tem distribuído EPIs, equipamentos e insumos para que os municípios tivessem condições de realizar as ações necessárias para o combater o coronavírus.