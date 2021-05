Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) participou, na terça-feira (25), da cerimônia de troca de comando do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros. Durante o evento, Corrêa destacou o apoio da Casa de Leis às melhorias efetuadas na área de Segurança Pública e relembrou os investimentos milionários do governo Reinaldo Azambuja.

Conforme Corrêa, foram investidos R$202 milhões ao longo dos últimos seis anos, sendo R$100 milhões em recursos próprios, para capacitação, compra de armamentos, equipamentos de proteção, novas viaturas e incremento de novas tecnologias que beneficiam diretamente a vida dos sul-mato-grossenses.

“E isso se chama decisão de governo. Outros priorizaram habitação, educação, e aqui foi Segurança Pública, por isso temos obtido tanto sucesso, graças ao trabalho diferenciado que é feito pela corporação e a liderança do secretário Videira. Temos muito orgulho de ser sul-mato-grossense. Temos um governo presente, moderno, eficiente e que se propôs a fazer administração priorizando a Segurança Pública. E o Corpo de Bombeiros, de todos os órgãos, é o mais acreditado do Brasil e que tem o nosso respeito. Contem conosco”, pontuou Paulo Corrêa.

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira agradeceu o apoio incondicional da Assembleia Legislativa, e destacou os bons resultados obtidos pelo grupamento no combate aos incêndios florestais.

“Quero aqui agradecer a parceria do deputado Paulo Corrêa e o apoio incondicional da Assembleia Legislativa. Foram mais de R$56 milhões destinados ao combate aos incêndios florestais, a maioria com recursos próprios. Ampliamos nossa capacidade de dar resposta e prestar um serviço de excelência. Sempre é possível melhorar mais e produzir bons resultados, seja na prevenção, na repressão ou na punição. É uma árdua missão, pois, se fosse fácil, ninguém o faria”, pontuou Videira.

Troca de Comando – Com a saída, por necessidade de serviço, do tenente-coronel Waldemir Moreira Júnior, que servirá junto à Semagro, assume o comando do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar o primeiro-tenente Carlos Antônio Saldanha da Costa, que recebeu o importante desafio de proteger a vida humana, a fauna e a flora sul-mato-grossense.