No dia de Santo Antônio, Bioparque Pantanal se tornou cenário para pedido de casamento

O que era para ser apenas um passeio no maior aquário de água doce do mundo, se tornou um evento romântico com direito a pedido de casamento no Bioparque Pantanal. O tanque Neotrópico foi o local escolhido, o famoso túnel causa a impressão de estar debaixo d‘água. Há quem diga que Santo Antônio, considerado o santo casamenteiro contribui com o pedido.

A vésperas de completar um ano de namoro, Michael Patrik, de 19 anos, escolheu o melhor dia e momento para pedir a amada em casamento. Com tudo esquematizado, o jovem não teve dúvidas dos seus sentimentos e surpreendeu a estudante de 18 anos, Jhuly Bianca. E para a alegria de todos, a resposta foi sim.

Um pouco tímida, Jhuly não conteve a emoção. “Eu disse sim, estou muito feliz, não esperava, mas foi lindo”, disse. Já o noivo, esbanjava alegria ao ter o pedido aceito. “Foi tudo preparado com muito carinho, que bom que deu certo”.

Rosana Lemes, Bioparque Pantanal

Fotos: Divulgação