No Dia do Goleiro, Cássio volta a ser herói e Corinthians segue na Copa do Brasil

Graças a Cássio, o Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O goleiro fez a diferença na disputa de pênaltis contra o Remo, pegando a cobrança de Leonan, e deu a vaga para o Timão.

Capitão do time, ele puxou os jogadores do Corinthians para um abraço do elenco no técnico Cuca após o apito final.

No tempo normal, o Corinthians comandado venceu por 2 a 0, com gols de Adson e Róger Guedes. O segundo veio já nos acréscimos da partida na Neo Química Arena.

Com a defesa, Cássio se tornou o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. Justamente neste 26 de abril, considerado o Dia do Goleiro.

Agora, o Timão foca suas atenções no Campeonato Brasileiro, onde encontra um duelo bastante decisivo. Neste sábado, às 18h30, o Corinthians vai ao Allianz Parque encarar o Palmeiras, pela terceira rodada da competição nacional.

Explosão logo de cara

O Corinthians precisou apenas de um minuto e 40 segundos para fazer sua torcida explodir na Neo Química Arena. Em bela triangulação pelo lado direito, Yuri Alberto acionou Adson, de letra. O camisa 28 conduziu em velocidade pela direita, trouxe para o meio e bateu colocado, com a perna esquerda, e marcou um golaço.

O gol foi apenas um retrato do que foi a postura do Corinthians nos primeiros minutos. A equipe de Cuca adotou uma marcação bastante agressiva e conseguiu empurrar o Remo para seu campo de defesa.

Após o gol, o ritmo do Corinthians naturalmente abaixou. A equipe de Cuca não conseguiu manter o fôlego após uma marcação tão intensa nos minutos iniciais da partida e começou a adotar um estilo de maior paciência.

O Timão até conseguiu produzir chances de gol, chegando inclusive a acertar o travessão de Vinícius. A marca negativa, no entanto, foi na falta de entrosamento entre Yuri Alberto e Róger Guedes, que chegaram a “bater cabeça” em mais de uma oportunidade.

Cartadas do intervalo

O Corinthians voltou para a segunda etapa ciente de que precisaria marcar dois gols para se classificar no tempo normal. Assim, o técnico Cuca promoveu as entradas de Matheus Araújo e Matheus Bidu nas vagas de Giuliano e Fábio Santos.

As alterações no Timão fizeram com que Fagner ficasse mais preso à defesa, deixando Adson livre no corredor. Pela esquerda, Matheus Bidu compensou atuando praticamente como um ponta-esquerda.

Apesar de conseguir ocupar o campo de ataque, o Corinthians parecia pouco entrosado em suas dinâmicas ofensivas. Por vezes, o time não conseguiu triangular pelas beiradas e precisou abusar de cruzamentos para infiltrar na área do Remo.

Arena pega fogo

Quando as luzes da Neo Química Arena já estavam próximas de acabar, o Corinthians reacendeu a esperança de seu torcedor. Fagner conduziu pelo lado direito, já sem forças, e cruzou com perfeição na cabeça de Róger Guedes, que completou para o gol, igualou o placar e levou o jogo aos pênaltis.

As cobranças

Pelo lado do Remo, Ícaro, Anderson Uchôa, Muriqui e Claudinei converteram. Leonan parou em Cássio.

Pelo lado do Corinthians, Yuri Alberto, Maycon, Fausto, Matheus Bidu e Róger Guedes converteram.

Corinthians x Remo

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez (Murillo) e Fábio Santos (Matheus Bidu); Roni (Maycon), Fausto Vera e Giuliano (Matheus Araújo); Adson (Paulinho), Róger Guedes e Yuri Alberto | Técnico: Cuca

Remo: Vinícius; Lucas Mendes (Diego Ivo), Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Richard Franco, Anderson Uchôa e Galdezani (Claudinei); Pablo Roberto, Pedro Vitor (Jean Silva) e Muriqui | Técnico: Marcelo Cabo

Gols: Adson (1 min 1ºT)Cartões Amarelos: Roni, Chrystian Barletta e Adson (Corinthians)

Motivo: partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data/horário: 26 de abril de 2023, às 21h30

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (de Brasília)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva

Auxiliares: Bruno Raphael Pires e Marcyano da Silva Vicente

Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda