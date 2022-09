Neste 27 de setembro, Dia Nacional do Idoso, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), destacou a importância da valorização das pessoas da chamada terceira idade e a aplicação de políticas públicas para Campo Grande que atendam aos idosos. Conforme dados do IBGE, a população do Brasil está cada vez mais velha. Entre 2012 e 2021, o número de pessoas abaixo de 30 anos de idade no país caiu 5,4%, enquanto houve aumento substancial de idosos.

“Precisamos estar preparados para um país cada vez mais idoso. Ou seja, a atenção aos que já estão nessa faixa etária precisa ser melhorada e também criar políticas públicas para envelhecermos de forma saudável e com dignidade”, ponderou o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande.

Preocupado com a criação de leis para valorização dos idosos, Carlão é autor de inúmeras leis para atender a “melhor idade”. A Lei 5.790/16, dispõe sobre os assentos preferenciais dos veículos do transporte coletivo do município. Lei Complementar 282/16 que proíbe a prática de assédio pessoal a transeuntes que induza a contratação de empréstimos financeiros, aquisição de cartão de créditos ou vendas. Lei 5.505/15, que assegura a inclusão digital aos idosos, aposentados e donas de casa através dos laboratórios da Rede Pública. Lei 4.927/10 que concedeu Utilidade Pública a Associação dos Idosos do Bairro Nova Lima. Lei 5.343/14 – que dispõe sobre a Criação da Semana do Idoso. Lei 6.680/21 – Declara de Utilidade Pública A Associação Fazer O Bem Faz Bem. Lei 5.902/17 para implantar Repúblicas para Idosos de Baixa Renda, criando o “Programa Conviver” no Município. Lei 5.771/16 – que dispõe sobre a vacinação domiciliar de idosos com dificuldade de locomoção motora e de pessoas portadoras de deficiência com mobilidade reduzida no município. Resolução 1.220/16 que institui a frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa idosa no âmbito da Câmara. Resolução 1.207/15 que dispõe sobre a comemoração do Dia do Idoso pela Câmara Municipal.