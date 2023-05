No Dia do Parlamento, Carlão reafirma sua satisfação em presidir a Casa do Povo e declara que faz uma gestão focada em resultados

Nesta quarta-feira (03), Dia do Parlamento, data criada por meio da Lei 6.230/1975, que tem por objetivo reconhecer a instalação da Primeira Assembleia Constituinte e a criação do Poder Legislativo no Brasil. O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande reafirmou sua satisfação em presidir a Casa do Povo, como também é chamado o parlamento, e declara que faz uma gestão focado em resultados, em entrega para atender as demandas do povo.

“Fico muito feliz em presidir a Câmara, sede do Poder Legislativo da Capital sul-mato-grossense. Eu, que iniciei minha trajetória política como líder comunitário, na região do Nova Lima, lutando pelas causas sociais, habitação e desfavelamento. Hoje, com quatro mandatos de vereador da Capital, exerço o segundo biênio da presidência da Casa do Povo, o parlamento da Capital Morena. Legislando, fiscalizando e reivindicando o melhor para nossa população. Trabalho no parlamento focado em resultados, em entrega para as demandas do povo. Criamos leis, além de fiscalizar ações do Poder Executivo”, explicou Carlão.

Nestes quase 15 anos de exercício legislativo, Carlão é autor de mais de 700 matérias entre projetos de lei, projeto de lei complementares, projetos de decreto legislativos, emendas e projetos de resoluções. O parlamentar destacou que também é autor de dezenas de milhares de indicações, com reivindicações de melhorias na infraestrutura da cidade.