No Dia dos Povos Indígenas vereador Carlão atende, através de seu gabinete, demanda de índios que são líderes comunitários

Neste 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, a chefe de gabinete do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), Ilma Grisoste, recebeu líderes indígenas que atuam no setor comunitário para auxiliar no processo para aprovação de Título de Utilidade Pública da Associação de Mulheres Artesãs do Jardim Noroeste e Associação de Moradores Indígenas do mesmo bairro. O senhor Milton Miguel, índio Terena, foi empossado presidente da Associação de moradores do Jardim Noroeste no último dia 17, em evento na Câmara, e foi homenageado com Moção de Congratulações pelo vereador Carlão.

“Fiz o compromisso com o senhor Miguel de atendê-lo e coincidentemente ele me procurou neste Dia dos Povos Indígenas. Fico feliz em poder ajudar nessa demanda dele, que é um representante indígena e líder comunitário. A senhora Élida Fátima que é presidente da Associação de Mulheres Artesãs do Jardim Noroeste e o Lizio Lili, todos indígenas, que lutam por conquistas para região onde moram e pela valorização dos indígenas”, ponderou Carlão

Homenagem – A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, nesta quarta-feira (19), Sessão Solene para outorga da Medalha Legislativa Domingos Veríssimo, em comemoração ao Dia dos Povos Originários. O evento terá início às 19h e aconteceu no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis. O prêmio foi instituído no âmbito da Casa de Leis por meio do Decreto Legislativo n° 949/06, e alterado em 2021, já que inicialmente tratava-se de uma homenagem em comemoração ao “Dia do Índio”, e não ao “Dia dos Povos Originários”. Na solenidade, serão homenageadas pessoas físicas ou jurídicas que tem como principal trabalho a luta pela defesa dos povos indígenas no município.

O vereador Carlos Augusto Borges vai homenagear os indígenas Valmir José e Azenati Souza Santos.