Na noite de ontem, o vereador Ronilço Guerreiro entregou a Medalha Legislativa Celina Martins Jallad, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, para as jornalistas Bruna Mendes e Lígia Sabka. O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal e Guerreiro destacou a importância da homenagem.

“Foi uma noite de homenagear mulheres que bravamente lutam por igualdade de direitos. Foi uma honra poder trazer para receber a medalha essas duas jornalistas guerreiras, tão importantes para o nosso dia a dia, sempre nos informando e lutando por uma cidade cada vez melhor e com mais igualdade”, comentou o vereador.

Apresentadora do jornal MS1, da TV Morena, Bruna Mendes destacou a emoção de receber a honraria. “Me sinto feliz e honrada de voltar a essa Casa e receber essa homenagem. De uma certa maneira sinto que estou representando todas as mulheres, pois todas são merecedoras e precisamos estar juntas o ano inteiro. Claro que o 8 de março é um dia que nos faz refletir e celebrar todas as nossas lutas”.

Já Lígia, diretora de Jornalismo do Grupo RCN de Comunicação e apresentadora na Rádio CBN Campo Grande, falou sobre representar todas as mulheres. “Uma honra poder representar tantas mulheres e hoje também represento as mulheres jornalistas, Em cada uma delas me sinto representante da mulher guerreira, sensível, que reúne tantas habilidades, a mulher materna, a mulher que sai para trabalhar todos os dias e que deixa os filhos com alguém. Representamos um pouquinho de cada e, principalmente, neste momento de reflexão onde precisamos buscar reduzir e quem sabe acabar com a violência contra as mulheres”.

A solenidade teve como objetivo homenagear diversas mulheres em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade campo-grandense. A data foi instituída na Casa de Leis por meio das Resoluções nº 1.056/05, 1.069/07 e 1.169/13.

Histórico das Homenageadas:

Bruna Mendes Leite

Jornalista. Formada em 2007 pela Uniderp. Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo. Editora chefe e apresentadora do MStv 1a edição da TV MORENA desde 2014.

Ligia Sabka

Gaúcha de Ijuí, RS, e sul-mato-grossense de coração, onde reside desde 1972 (antigo MT).

Cursou Economia pela UCDB mas seguiu carreira no Jornalismo onde começou a trabalhar na década de 80, antes mesmo da implantação do curso de Comunicação Social em MS.

Trabalhou nas emissoras de Televisão: TV Bandeirantes (filial Caiuás e Guanandi); TV Globo (TV Morena), onde permaneceu por 25 anos (1990-2015), ocupando diversas funções como repórter, produtora, chefe de reportagem, apresentadora, editora-chefe e editoria de Rede, sendo responsável pelo conteúdo regional enviado à Rede Globo e Globo News.

Em 2016 começou a atuar na área de gestão, ocupando o cargo de diretora da Rádio e TV da Assembleia Legislativa de MS (2016-2018). Após, assumiu a Gerência de Comunicação Social e Marketing da Santa Casa de Campo Grande.

Atualmente é diretora de Jornalismo do Grupo RCN de Comunicação e apresentadora na Rádio CBN Campo Grande.