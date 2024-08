No Estabelecimento Penal Feminino de São Gabriel, internas participam de ação sobre valorização feminina

Reeducandas do Estabelecimento Penal Feminino de São Gabriel do Oeste receberam esta semana uma importante atividade em celebração à campanha Agosto Lilás, com ação organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da Coordenação de Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), por meio da direção do presídio. O evento, realizado nessa quinta-feira (27.8), contou com uma palestra com o objetivo de promover conscientização e oferecer apoio.

Intitulada “O Valor de Ser Mulher”, a palestra foi apresentada pelo padre Ivanildo Junior da Silva. O religioso abordou a importância do amor próprio e da saúde mental, enfatizando a necessidade de compreender e aceitar a própria realidade. A psicóloga Suzana Caus também participou, abordando diferentes formas de violência, com uma ênfase particular na violência contra as mulheres. Durante a sessão, as reeducandas receberam informações sobre programas de proteção, medidas protetivas e serviços de apoio disponíveis para vítimas de violência.

Além do conteúdo educativo, o evento incluiu um momento cultural especial conduzido pelo pastor Wesley Fernandes de Assis, da Primeira Igreja Batista. Esta atividade proporcionou às detentas uma chance de reflexão e espiritualidade.

A coordenadora de Políticas Públicas Municipais da Mulher, Luciane de Souza, agradeceu a todos os envolvidos e destacou a importância de iniciativas como essa para o empoderamento das mulheres em situação de vulnerabilidade. A ação contou com a colaboração do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, reforçando a rede de apoio local.

Para a diretora da unidade penal, Luzimar Neiva de Oliveira, a campanha Agosto Lilás, voltada para o combate à violência contra a mulher e a promoção da igualdade de gênero, ganha relevância com eventos como este, que visam levar conhecimento e suporte às mulheres em diversos contextos, incluindo aquelas em privação de liberdade.