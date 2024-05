No feriado de Corpus Christi, Norte Sul Plaza funciona em horário normal

A programação cultural desta semana, no Norte Sul Plaza, começa no feriado de Corpus Christi (30). Para quem vai curtir o feriadão prolongado, uma boa opção é curtir a música de Gabriel Lima, na Praça de Alimentação, a partir das 19h, no Som do Sesc.

Nesta quinta-feira (30), todas as lojas e restaurantes da Praça de Alimentação vão funcionar no horário normal, das 10h às 22h, bem como na sexta-feira (31).

Até domingo (2), o Espaço Sesc, localizado entre as lojas Riachuelo e Anita Sports, está comemorando a Semana do Brincar. As atividades, totalmente gratuitas, são realizadas das 14h às 20h.

O feriadão é também uma oportunidade para apreciar a exposição fotográfica do Sesc Lageado. São os últimos dias da exposição, que reúne fotografias dos alunos da instituição, sob supervisão do renomado fotógrafo Roberto Higa. As fotografias estão expostas no corredor entre as lojas Vivara e Stilo A. No mesmo corredor, estão expostas as obras da artista e ilustradora Ana Paula Duarte.

Saúde em dia

Para quem precisa colocar a carteira de vacinação em dia, o feriadão pode ser uma boa oportunidade. No Norte Sul Plaza, terá vacinação de quinta-feira a sábado, das 10h às 18h, já no domingo, das 11h às 19h. O ponto de vacinação da Sesau fica em frente ao quiosque da Slimeria e tem doses de vacina da gripe, disponível para todos os públicos acima de seis meses, covid e as de rotina.

Das 12h às 20h, na Praça de Eventos, o Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnósticos da APAE de Campo Grande (IPED/APAE) também estará no Norte Sul Plaza, com exames essenciais O atendimento acontece na Praça de Eventos, ao lado da loja Renner. No local, são oferecidas as triagens de Pré-Natal 1ª e 2ª fase (teste da gestante) e Neonatal (teste do pezinho), ambos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), além de aferição de pressão arterial e o teste de bioimpedância.

Solidariedade

Em parceria com o Mesa Brasil, o centro comercial está arrecadando doações de água potável, leite em pó e materiais de limpeza e higiene pessoal. Os itens arrecadados serão enviados para o Rio Grande do Sul.

As doações podem ser entregues em dois pontos dentro do shopping: no Espaço Sesc (ao lado da Riachuelo), de terça a domingo, das 14h às 20h, e no Espaço Família, que fica ao lado da loja Probel, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h.

Além disso, quem for ao Norte Sul também pode contribuir com os pets gaúchos. Em parceria com a Superintendência de Proteção da Vida Animal e a Setesc, estão sendo arrecadados ração, medicamentos, roupas e itens de higiene para animais, que serão destinados ao Rio Grande do Sul. O ponto de coleta fica na Praça de Eventos do