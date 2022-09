Para Eduardo Riedel (PSDB), candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pela Coligação Trabalhando por um Novo Futuro (Número 45), o envolvimento das mulheres na política e, também, nas políticas públicas de Governo precisam ser uma prioridade nos próximos anos. Ao lado de sua esposa, Mônica Riedel, e de sua parceira de chapa – a ex-ministra do presidente Jair Bolsonaro, Tereza Cristina – o candidato ressalta que, em seu Governo, estas metas serão transformadas em ações concretas.

“O Mato Grosso do Sul é um Estado predominantemente feminino, e o fortalecimento de políticas públicas para as mulheres será nossa prioridade nos próximos anos. Vamos trabalhar para estruturar ainda mais os mecanismos inclusão, qualificação e empoderamento”, afirmou Riedel.

Ele tem razão em relação ao caráter feminino do Estado. Estima-se que 50,4% (1.446.389) da população sul-mato-grossense seja de mulheres — a estimativa populacional deste ano do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o Estado é de 2.868.279.

Conforme os dados do último Censo, as mulheres correspondiam a 50,1% da população total e grande parte delas estão na áreas urbanas (1.067.726) — enquanto 161.370 vivem em situação rural. Em relação à faixa etária, são as de 30 a 39 anos que dominam (193.512). A expectativa de vida delas atualmente está em prevista em 80,58, enquanto a taxa de mortalidade infantil (quantidade de mortes entre 0 e 1 ano por mil) é estimada em 10,65%.

“Além de serem maioria, as mulheres de Mato Grosso do Sul têm papel decisivo na economia dos lares, e precisam ser valorizadas, especialmente devido ao fato de que grande parte delas tem jornada dupla, no trabalho e em casa”, afirma Riedel.

Novamente, ele se baseia em dados para a afirmação. Mais de 252 mil mulheres do Estado – com 25 anos ou mais – são responsáveis por seus lares. Quando colocado na perspectiva educacional, 31.914 mulheres que têm o Ensino Superior completo eram as “chefes” em suas residências e 46.116 conviviam com esposo(a). Esse número é bem maior entre as mulheres sem instrução ou com Ensino Fundamental incompleto: 130.843 eram as únicas provedoras da residência e 163.255 moraram em conjunto.

Em se tratando de economia, 656.391 das mulheres sul-mato-grossenses com mais de 10 anos têm algum tipo de rendimento, mas somente 532.959 são economicamente ativas, ou seja, que têm capacidade produtiva. Cada vez mais preparadas para ganhar espaço na economia, entre 2008 e 2018 elas aumentaram sua presença na indústria em 28,34%. Nesse cenário, os municípios que mais contrataram mulheres nos últimos anos, em termos percentuais, foram Itaquiraí, São Gabriel do Oeste, Dourados e Campo Grande.

“Quanto mais qualificadas as mulheres forem, mais chances terão no mercado de trabalho. Por isso estaremos muito atentos ao fomento de ações neste sentido”, assegurou Eduardo Riedel.

AÇÕES POSITIVAS

Entre as ações positivas elencadas por Riedel para as mulheres estão os cursos de qualificação, especialmente em três vertentes: educação financeira, empreendedorismo em tempos de crise e marketing. Ele aponta o Programa “Qualifica Mulher” – que já qualificou milhares de sul-mato-grossenses, como exemplo.

“Este projeto surgiu com o intuito de proporcionar às mulheres condições de trabalho digno e oportunidades de projeção econômica e social por meio de capacitação, empreendedorismo e articulação em rede. Nos próximos anos, vamos priorizar estas ações, que fortalecem e empoderam as mulheres sul-mato-grossenses”, afirmou.

VOZ E FORÇA

Para Mônica Riedel, o futuro Governo terá de ter um olhar especial sobre as mulheres. “Eduardo (Riedel) é competente e sabe como administrar este Estado. Esteve à frente de programas importantes como Energia Social Conta de Luz Zero, assim como o Mais Social, que inclusive teve o olhar inovador de criar o cartão social, onde a pessoa escolhe onde comprar seu alimento. Não será diferente com as políticas públicas para as mulheres”, assegurou.

Mônica tem percorrido o Estado para conversar com as sul-mato-grossenses. Ontem (25), em Dourados, ela apresentou as propostas de Riedel e citou o trabalho de sucesso que ele realizou no Estado.

“Vamos ter vez e voz neste Governo, e as políticas públicas que dizem respeito as mulheres ouvirão as suas demandas e anseios. Por isso estamos indo a todos os 79 municípios com o intuito de recolher sonhos, propostas, ideias vindas destas guerreiras que, muitas vezes, tem a jornada dupla do trabalho e do cuidado com a casa e com a família. É preciso olhar por todas nós, e é o que o Eduardo fará”, afirmou Mônica.