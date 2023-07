No jogo da sucessão, Pollon é convidado para indicação na prefeitura

O grupo da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), está mesmo disposto a brigar pela reeleição dela na prefeitura da Capital. Apostando alto, o grupo chegou a convidar um provável adversário na eleição do próximo ano: deputado federal e presidente do PL em Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon (PL).

O grupo de Adriane convidou Pollon, que também é pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande, para indicar nomes para a gestão. Entretanto, ele alega ter recusado o convite para compor.

“É uma gestão que tem muitos desafios. Qualquer pessoa que se envolver vai ter que se dedicar bastante para ajudar. Segundo, que não tenho ninguém hoje da minha confiança, sem deixar meu time deficitário. Respeitosamente, declinei”, conta o deputado.

Pollon ressalta ainda a decisão do Partido Liberal de ter candidato próprio em Campo Grande, o que impediria uma composição com a atual administração. “O PL terá um nome em Campo Grande. No momento, sou pré-candidato, o que geraria uma situação desconfortável”, complementou.

O Partido Liberal tem Marcos Pollon como único pré-candidato na Capital. Entretanto, Pollon convidou o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) para voltar ao partido para disputar a eleição do próximo ano. Contar ainda não decidiu se volta ou não.

Adriane promoverá novas trocas na gestão nos próximos dias. Uma que já está certa é a mudança na Fundação Social do Trabalho (Funsat). O atual, Paulo da Silva, que chegou ao cargo por indicação de Adriane em outubro do ano passado, assumirá o posto de adjunto na Secretaria de Finanças.

O diretor-adjunto da Funsat, João Henrique Lima, continuará no cargo. Os servidores da fundação já foram avisados da troca, mas ainda não sabem quem entrará no lugar. Só foram informados que será alguém próximo à senadora Tereza Cristina.

