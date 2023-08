No MS Day, Inpasa anuncia nova unidade em Sidrolândia e investimento de R$ 1,2 bilhão

Uma das pioneiras na produção de etanol de milho no Brasil e já atuante em Mato Grosso do Sul, com unidade em Dourados, a Inpasa vai ampliar seu trabalho no Estado lançando nova unidade em Sidrolândia. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (1º) durante a realização do MS Day, que acontece em São Paulo (SP) para mostrar as potencialidades sul-mato-grossenses.

Com previsão de investimento de R$ 1,2 bilhão, a segunda planta da empresa em solo sul-mato-grossense demonstra a qualificação do ambiente de negócios do Estado, a capacidade de atração de novos empreendimentos e de ampliação dos que já estão aqui instalados.

“O Estado tem uma agricultura e produção de matéria-prima bem estruturada, em expansão, assim como segurança e incentivo do Governo do Estado. Ficamos confortáveis em investir aqui”, comenta o vice-presidente da Inpasa, Rafael Augusto Ranzolin.

Ele também destacou que a empresa começou seu projeto no Estado em 2020 e no final de 2021 começou a produção de etanol, DDG (coprodutos da produção de etanol), óleo e bioenergia a partir do milho. “Nossa unidade em Dourados tem investimento que ultrapassa R$ 2 bilhões. Ao todo são 10 mil empregos diretos e indiretos em toda cadeia”, destaca, completando.

“Temos a certeza que Mato Grosso do Sul está muito pronto para ser industrializado. Política sólida, pontos estratégicos, capacidade de diversificação, logística, nos traz um conforto para darmos um passo a mais no Estado”, conclui o vice-presidente da Inpasa.

Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck destacou o MS Day como um evento onde Mato Grosso do Sul pode mostrar ao empresariado nacional que é próspero, cresce acima da média nacional e está pronto para receber empreendimentos, não só no sentido de incentivo fiscal, mas no de qualidade de vida, oferecendo infraestrutura para quem aqui desembarcar.

“Temos que destacar pontos como a educação, o ensino integral, o sistema de saúde adequado, uma infraestrutura adequada. Nosso objetivo é mostrar que Mato Grosso do Sul é um bom lugar para investir e para viver. Hoje a Inpasa confirma aqui o investimento, e recebemos ainda outras empresas que confirmaram seus investimentos ou se mostraram interessadas”, conclui.

MS Day

Sob os eixos temáticos atração de investimentos, MS Carbono Neutro, Rota Bioceânica, Logística e PPP (Parceria Público-privada), e qualificação de mão de obra o MS Day é uma realização do Governo do Mato Grosso do Sul em parceria com a Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), na sede da CNI (Confederação Nacional da Indústria), em São Paulo (SP).

Entre os objetivos do encontro, está o de apresentar as potencialidades do Estado para diferentes segmentos empresariais do País. Ao longo desta terça-feira, empresários de diversos setores tiveram a oportunidade de conhecer de perto indicadores, programas, projetos e obter mais informações decisivas à atração e tomada de decisão na dinâmica do capital privado.