No primeiro semestre legislativo, Dr. Loester apresentou mais de 500  indicações de melhorias para Campo Grande

O primeiro semestre legislativo já se encerrou na Câmara Municipal de Campo Grande, e durante esses seis meses de muito trabalho, o vereador e vice-presidente da Casa de Leis, Dr. Loester apresentou mais de indicações de melhorias para os bairros de Campo Grande.

As indicações incluem patrolamento e encascalhamento, iluminação pública, melhorias na sinalização, operação tapa-buraco, entre outros pedidos, que pretendem beneficiar os moradores de todas as regiões da Capital sul-mato-grossense.

Cabe ressaltar que, todos os munícipes podem encaminhar as indicações dos bairros para o gabinete do vereador Dr. Loester, para que ele, junto com sua equipe, leve os pedidos para as secretarias competentes, além de cobrar o Poder Executivo para a execução.

Para encaminhar seu pedido, acesse o site doutorloester.com.br, clique na aba ‘indicação’ e envie a sua solicitação. Além disso, o gabinete está sempre aberto para te atender.