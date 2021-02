Orientar consumidores e apoiá-los na busca de regularização de sua situação econômico-financeira tem sido luta constante dos servidores da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social, e Trabalho – Sedhast, que prestam seus serviços no Núcleo Permanente de Atendimento ao Consumidor Endividado/Superendividado.

Somente nos primeiros dias deste ano 294 pessoas já foram abordados e receberam informações sobre os procedimentos que são realizados no órgão estadual no sentido de induzir a análise da situação de cada um e, se detectado superendividamento, ou seja, as pessoas não dispõem mais de condições de cumprir seus compromissos financeiros, iniciar ações que os levem a contornar a situação com renegociação amigável ou mesmo à quitação dos débitos.

Os consumidores contatados, mesmo que não preencham o perfil de superendividados, recebem cartilhas com orientações e planilhas que lhes permite planejar e organizar suas ações que envolvam finanças e, assim, trabalharem dentro de um orçamento que não venha trazer complicações posteriores.

Criado em agosto do ano passado (2 020), 552 pessoas foram abordadas e conheceram o Núcleo nos quatro meses de atividades naquele ano. Destes 10 vieram de outros municípios. Do total, 542 receberam as cartilhas e planilhas. Entre estes, 108 apresentaram perfil de endividamento, 79 de superendividamento sendo 10 encaminhados para acompanhamento no Núcleo.