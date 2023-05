No radar do GAECO, Cláudio Serra pode assumir vaga na Câmara com ida de João Rocha para Segov

O secretário de Fazenda da prefeitura de Sidrolândia, Cláudio Serra, PSDB, está na eminência de assumir, como suplente na Câmara Municipal da Capital, a vaga do vereador João Rocha, PP, que pode ser nomeado como novo secretário de Governo de Campo Grande.

Cláudio Serra obteve 3.616 votos nas eleições de 2020. Ficou na segunda suplência na chapa do PSDB. Antes de assumir a secretaria de Fazenda em Sidrolândia, Serra foi secretário da Funesp em Campo Grande, na gestão do ex-prefeito Marquinhos Trad, PSD.

No radar do Gaeco

A equipe de reportagem do O Contribuinte apurou que o secretário de Sidrolândia, Cláudio Serra, pode ser alvo da nova fase da operação Tromper, que deve ter novos desdobramentos em breve. Conforme a reportagem apurou, já há novos interrogatórios para ouvir envolvidos e ainda material que não foi avaliado pelos investigadores.

A investigação aponta que o esquema de corrupção em Sidrolândia começou desde pelo menos 2017, época do ex-prefeito Marcelo de Araújo Ascoli. A atual gestão comandada por Vanda Camilo, PP, gastou 3 vezes a mais que a antiga gestão, com as empresas que foram alvo da operação. Além disso, a atual gestão teria forte ligação com as empresas que foram alvo da operação nesta semana.

Na quinta-feira, 18, a operação Tromper, foi deflagrada em Sidrolândia. A ação teve colaboração do Gaeco, Gecoc, 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia e Batalhão de Choque da Polícia Militar. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão.

Empresa alvo de operação recebeu R$ 9 milhões da gestão Vanda Camilo

A empresa ROCAMORA SERVIÇOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO EIRELI, alvo de operação do Gaeco nesta semana, recebeu R$ R$ 9.519.670,33 (nove milhões quinhentos e dezenove mil seiscentos e setenta reais e trinta e três centavos), da prefeitura de Sidrolândia na gestão Vanda Camilo, PP.

Confira abaixo os valores em cada ano:

Ano de 2021 – R$ 2.550.978,27

Ano de 2022 – R$ 4.852.492,12

Ano de 2023 (4 meses e meio) – R$ 2.116.199,94

O que chama atenção na relação da prefeitura com a empresa alvo do Gaeco é que o ramo de atuação da empresa é bastante diverso. A Rocamora fornece desde alimentos para merenda escolar, presta serviços de chaveiro, faz manutenção em ar-condicionado e até fornece vidros para a prefeitura de Sidrolândia.

Essa variedade no ramo de atuação da empresa foi um dos motivos que levaram os agentes do Gaeco a investigar a fundo as contratações da empresa.