BRASÍLIA/DF – Com a presença apenas das principais autoridades da Nação no Plenário do STF, e também com participações de convidados por videoconferência, devido a pandemia de covid-19, foi aberto oficialmente hoje (1) os trabalhos do judiciário. E em seu discurso de abertura, o presidente do STF Luiz Fux destacou os trabalhos do judiciário durante a pandemia e a chegada da vacina e ainda falou da importância da ciência no combate ao novo coronavírus.

“Não tenho dúvidas de que a ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus”, afirmou. Segundo ele, “a racionalidade vencerá o obscurantismo”. Fux ainda falou que a instituição teve de se reinventar, reorganizando os modos de trabalhar, de reunir e deliberar. “Privilegiamos na pauta casos de direta repercussão para o enfrentamento da pandemia, adaptando a agenda de julgamento da Corte para pacificarmos conflitos urgentes e garantirmos um mínimo de segurança jurídica e coordenação social nesse caos insondável”.

Entre as ações importantes que comprovam os avanços nos trabalhos do judiciário brasileiro, segundo o presidente do STF, está a diminuição do acervo do STF, que diminui desde de 2016, quando havia 57.995 processos. Este número, em 2020, diminuiu para 27.513 processos em tramitação, uma tendência que, segundo o presidente, “será perpetuada em 2021”.

Para este ano, Luiz Fux afirmou que o poder judiciário será completamente reformulado com o programa 100% digital, que irá assegurar ao cidadão o direito de escolher a tramitação integralmente virtual do seu processo judicial, já adotado em mais de 900 varas no país.

Além de Fux, estavam presentes no plenário apenas os ministros Nunes Marques, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber. Entre os convidados de honra, estavam presentes o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, e o advogado-geral da União, José Levi, também compareceram.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, havia confirmado presença, mas acabou participando por videoconferência.