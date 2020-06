CAMPO GRANDE/MS – Em depoimento ao Delegado Carlos Delano, da Delegacia de Homicídio, ontem, o pedreiro Cleber de Souza Carvalho (Foto acima), 43 anos, disse que matou o aposentado Timóteo Pontes Romã, 62 anos, por divida de 18 mil reais. Ele justificou que conhecia sua vitima há mais de 20 anos, e tentava receber um empréstimo que havia feito há 5 anos, e que a vitima o enrolava o tempo todo.

Segundo ele, depois de uma discussão teria perdido o controle e matou o aposentado Timoteo com pauladas de cabo de picareta na cabeça. Depois teria jogado o corpo em um poço nos fundos da casa da vitima, na Vila Planalto.

A polícia considera essa versão do Pedreiro Assassino muito frágil. Para a investigação, Cleber de Souza comete os crimes para ficar com bens das vítimas. As investigações apontaram que ele já tinha oferecido o imóvel de sua vitima, Timóteo, para um conhecido morar.

O homicídio ocorreu no dia 2 de maio. Um dia antes Cleber confessou ter matado comerciante José Leonel Ferreira dos Santos, 61 anos. Foi a descoberta dessa morte, no dia 7 de maio, que fez a polícia chegar até o “Pedreiro Assassino”.

Este foi o segundo depoimento oficial de Cleber sobre as sete mortes que confessou ter cometido. A policia ainda ouvirá o depoimento dele sobre outros 5 crimes que ainda faltam.