A jovem, 25 anos, foi sequestrada no último dia 30 de Junho, e três dias depois o corpo foi deixado nu, com sinais de violência perto da casa onde morava com a família no bairro Tiradentes.

Foram apresentados vários caminhos com indicação de possíveis suspeitos. Ex-namorados já foram ouvidos, mas o Delegado Carlos Delano, da Delegacia Especializada de repressão a Homicídios não informa qual linda de investigação é mantida e qual é descartada, ou qual é seguido no momento.

E ontem o site mídia Max informou que conseguiu vídeo em que mostra o grito desesperador de Carla Santana Magalhães, durante sequestro na última terça-feira. Conforme a matéria, o vídeo não mostra exatamente o momento do rapto, mas diante do silencio, é possível ouvir os gritos da jovem, que dizia: “Mãe, tô sendo roubada’: Carla grita em tom desesperador: “mãe, mãe, ô mãe”. Após um breve silêncio ela volta a gritar: “Mãe, tô sendo roubada”. Após isso, mais nada pôde ser ouvido.