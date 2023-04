No sufoco, Internacional vence o Metropolitanos na Libertadores; veja o gol

Com muito suor, o Internacional conquistou a primeira vitória na Copa Libertadores de 2023. Na noite desta terça-feira (18), no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Colorado pressionou e venceu o Metropolitanos, da Venezuela, por 1 a 0, pela segunda rodada da competição continental.

O gol da vitória foi marcado aos 45 minutos do segundo tempo pelo atacante Alemão.

Mesmo demonstrando superioridade durante toda a partida diante de um tímido Metropolitanos, o Inter precisou de muita entrega e apoio da torcida para conseguir abrir o placar. Com o resultado, o Colorado assumiu a liderança do Grupo B, com 4 pontos.

A partida

Um ano e nove meses depois, o Beira-Rio voltou a receber uma partida de Copa Libertadores. Na estreia como mandante, o Colorado começou o jogo pressionando o adversário. Logo aos 4 minutos apareceu a primeira boa chance do Internacional, mas Alan Patrick não acertou a mira.

Aos 9, o atacante Wanderson quase repetiu a pintura que produziu em Fortaleza, quando recebeu passe do camisa 10, porém, a bola estourou no travessão. Segundos depois, Pedro Henrique foi derrubado dentro da área pelo goleiro do Metropolitanos, mas estava impedido.

Movimentando-se, o ataque do Inter ia criando oportunidades. Aos 23, a bola sobrou para Luiz Adriano, que acabou chutando por cima da meta. Aos 26, o zagueiro Vargas, do Metropolitanos, chutou rasteiro, mas Keiller defendeu.

Aos 28, Igor Gomes deu passe para Wanderson, que tentou o gol, mas a bola foi interceptada pelo zagueiro Ferro. Em seguida, o camisa 11 cruzou para Luiz Adriano, que cabeceou para o gol, mas Schiavoni tirou com a ponta dos dedos.

Segundo tempo

Para a etapa complementar, Mano desistiu do esquema com dois volantes e optou pela entrada de De Pena no lugar de Johnny. E o meia quase abriu o placar com um chute cruzado no primeiro minuto da segunda etapa.

Sem conseguir criar, o treinador colorado se viu obrigado a mexer na equipe mais uma vez e colocou o lateral-esquerdo Thauan Lara e o volante Campanharo nos lugares de Igor Gomes e Baralhas.

Apagado no jogo, Luiz Adriano foi substituído por Alemão, aos 25 minutos, e deixou o gramado sob vaias. Em seguida, Wanderson e Pedro Henrique tabelaram, o goleiro Schiavoni defendeu e foi derrubado pelo artilheiro PH. Na sobra, Alemão balançou as redes, mas o árbitro marcou falta no lance.

A tensão foi aumentando no Beira-Rio para o Internacional, que não aproveitava os dois principais pontos a seu favor: insuficiência técnica do adversário e o fator casa. Precisando oxigenar o setor ofensivo, Mano tirou Wanderson, o melhor em campo até então, e colocou o jovem atacante Lucca, aos 33 minutos.

E quando todos no Beira-Rio já lamentavam o tropeço, aos 90 minutos cravados, Thauan Lara cruzou, o zagueiro Ferro cortou e na sobra o jovem Lucca deu passe para Alemão, que mandou para o fundo da rede. Na raça gaúcha, o centroavante deu ao Colorado a primeira vitória na Libertadores.

Próximos compromissos

Depois da primeira vitória na Libertadores, o Colorado agora prepara-se para estrear em casa no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o Inter recebe o Flamengo, às 11h, no Beira-Rio, pela 2ª rodada da Série A. Já na Copa Libertadores, o próximo jogo é contra o Nacional, pela 3ª rodada, no dia 03 de maio, também em casa.