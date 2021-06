Vítima de um ataque cardíaco, uma noiva morreu durante sua cerimônia de casamento. Mas, a história teve um final inusitado, pois o noivo se casou no evento com a irmã dela. O caso aconteceu em 27 de maio, estado indiano de Uttar Pradesh.

Segundo o jornal The Times of India, a noiva, que não teve a identidade divulgada, tinha acabado de trocar guirlandas com Mangesh Kumar em uma cerimônia hindu, quando reclamou de um “mal-estar”.

Ainda no palco do casamento, em frente aos familiares, ela desmaiou e foi levada às pressas ao hospital, onde foi declarada morta, vítima de um ataque cardíaco, conforme publicou o UOL.

Pouco depois de os pais da noiva levarem seu corpo de volta à casa da família, onde seriam feitos os rituais antes da cremação, os familiares de Kumar os procuraram para pedir a mão da filha caçula do casal em casamento, que até pouco tempo antes seria a futura cunhada do rapaz. “Nós não sabíamos o que fazer naquela situação”, contou Saurabh, irmão das moças, em entrevista à mídia local.

“As famílias se reuniram e alguém sugeriu que minha irmã mais nova, Nisha, deveria se casar com o noivo”, concluiu. Após o novo acordo, Kumar e Nisha se casaram imediatamente, com a cerimônia acontecendo antes mesmo dos ritos de cremação da primeira noiva, que estava em um dos cômodos da casa. ”

Com UOL