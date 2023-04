Nome de Mano Menezes ganha força para assumir o Corinthians

O Corinthians deseja a contratação de Mano Menezes e já fez contatos para fechar com o treinador de olho no restante desta temporada. O atual comandante do Internacional foi procurado pelo Timão no início da tarde desta sexta-feira. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Lucas Collar e foi confirmada pela reportagem da Itatiaia.

Mano Menezes se encaixa no perfil experiente, vencedor e “bom de grupo”, traçado pela diretoria na busca do substituto de Cuca, que se desligou do clube na última quarta-feira (26). Pelo lado do Internacional existe a plena confiança de que Mano Menezes não deixaria o Rio Grande do Sul para assinar com o Corinthians. O técnico tem contrato com o técnico gaúcho até o fim do ano. A reportagem da Itatiaia conversou com pessoas ligadas a Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, que confirmaram a segurança do dirigente em manter o treinador.

Um dos trunfos do Corinthians no negócio é a boa relação de Mano Menezes com Andrés Sanchez, ex-presidente do clube. Há relatos, inclusive, de que uma conversa por telefone entre o treinador e o ex-dirigente aconteceu nessa quinta-feira (27). Enquanto isso, o Corinthians segue sob o comando interino de Danilo, atual técnico da categoria Sub-20. Neste sábado, às 18h30, o Timão encara o Palmeiras, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.