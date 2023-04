Nomeados nos cargos de agente de polícia, peritos papiloscopista e criminal são convocados para posse

Nesta segunda-feira (24), a Secretaria de Estado de Administração publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), editais relacionados aos Concursos Públicos de Provas e Títulos da Secretaria de Justiça e Segurança Pública para provimento em cargos do quadro da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Nas publicações estão as convocações dos candidatos nomeados nos cargos de agente de polícia científica (31), perito papiloscopista (46) e perito criminal (53). Os procedimentos de investidura serão integrados por três etapas: Exame Admissional, Entrega de Documentos, Juramento, Posse e Escolha de Vagas.

O exame médico admissional será realizado pela Perícia Médica da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev), na Diretoria de Perícia Médica Previdenciária, localizada na Avenida Mato Grosso 5.778, em Campo Grande, conforme a data e horário especificados nos editais de convocação.

Os candidatos deverão apresentar os documentos pessoais, os resultados dos exames, laudos, pareceres, e estarem trajados no dia do exame conforme especificado no edital.

Para a posse os convocados deverão realizar procedimentos de natureza obrigatória, que consiste no preenchimento do pré-cadastro dos dados pessoais do candidato e remessa online de documentos, no endereço eletrônico http://www.portaldoservidor.ms.gov.br, entre as 8 horas do dia 8 de maio e as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de maio de 2023.

Outro procedimento é a apresentação presencial dos documentos originais e comprovação dos requisitos exigidos para a investidura no cargo. Os documentos deverão ser apresentados na Coordenadoria Geral de Perícias, localizada na Avenida Filinto Muller, 1530, na Vila Ipiranga, em Campo Grande, nas datas e horários especificados nos editais de convocação.

No ato assinado pela titular da Secretaria de Estado de Administração, Ana Nardes, constam o número da inscrição, nome do candidato, classificação, além da data e horários das etapas. Os candidatos devem ficar atentos aos documentos, laudos e exames necessários na apresentação no dia do exame admissional e na comprovação dos requisitos para a posse.

Todas informações relacionadas aos concursos públicos estão disponíveis nas páginas 108 a 132 da edição n° 11.138 do Diário Oficial do Estado.