Norte Sul Plaza terá ação da Fiocruz MS neste sábado, com atividades lúdicas e vacinação gratuita para o público

O Norte Sul Plaza irá receber a ação Fiocruz Pra Você no próximo sábado, 17, com uma programação gratuita que inclui posto de vacinação. A iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz de Mato Grosso do Sul tem como objetivo mostrar, para a população, a importância dos trabalhos desenvolvidos pela Fiocruz, inclusive na colaboração à saúde pública.

Entre as atividades propostas está a exposição de insetos, para falar sobre as doenças que podem ser transmitidas pelos vetores, brincadeiras e jogos educativos, assim como materiais focados no público infantil.

O espaço também terá atividades de lazer e bem-estar para informar os mais velhos de forma lúdica. Banners e um balcão de informações estarão disponíveis, promovendo a interação e o diálogo do público com pesquisadores, seja para orientações, esclarecimento de dúvidas referentes às vacinas, ou a divulgação de serviços úteis às comunidades, oferecidos pela Fiocruz MS.

As atividades serão montadas em frente à loja Renner, na Praça de Eventos do Shopping.

Complementando a programação, o posto de vacinação volta ao Norte Sul Plaza e permanece em funcionamento das 10h às 18h, durante o sábado. De acordo com a Fundação, essa parte da ação tem o propósito de facilitar o acesso gratuito às vacinas, incentivando a imunização.

As vacinas de Gripe, Covid, além das inclusas no calendário de rotina, estarão disponíveis para todas as pessoas com idade acima de 06 meses, e o posto ficará em frente ao quiosque da Slimeria. As únicas doses que não estarão disponíveis são BCG e dengue.

Quinta-feira (15) – O artista Julio Ruschel dá play na programação do fim de semana do shopping com muita música no espaço Som do Sesc. O público que passar pela praça de alimentação do Norte Sul Plaza, a partir das 19h, vai aproveitar a apresentação ao vivo que conta com performance e muitos hits.

Na sequência da semana, o Cinépolis do Norte Sul Plaza retorna com a promoção de sexta-feira: todos pagam meia no ingresso. Seja pelo site ou direto no balcão do cinema, os espectadores conseguem adquirir os ingressos pela metade do preço nas sessões de quaisquer filmes.

Promoção válida somente às sextas-feiras.

E para quem quiser aproveitar mais o passeio, a artista e ilustradora Ana Paula continua com sua exposição de quadros na Praça Central de Eventos, entre as lojas Riachuelo e Anita Sports. A exibição é composta por obras de arte exclusivas e modernas.‌

Diversão garantida

Embarcando em novidades, a Magic Games está com promoção exclusiva e inclusiva para crianças que apresentarem comprovação de TEA (transtorno de espectro autista) – por laudo ou carteirinha – ganham 50% de desconto no Kids Play dentro da loja.

Outra loja que também está com a promoção é a Slimeria, nas oficinas de slime e pulseiras. Os clientes que apresentarem identificação comprobatória de TEA terão desconto de 33% nas atividades. O preço original de R$30,00 passa para R$20,00.

As oficinas têm duração de 30 minutos, e a promoção é válida por tempo indeterminado, podendo ser suspensa a qualquer momento sem aviso prévio.

Como lançamento recente, o Rilix Coaster, melhor simulador de montanha russa do Brasil, está no Norte Sul Plaza para animar a crianças. Para embarcar nessa viagem virtual, é só ir até a plataforma localizada próxima à loja Magazine Luiza, e escolher um dos 12 cenários possíveis para viver essa aventura.

Já na praça de eventos do shopping, o enorme Aero Kids permanece com altas aventuras.

O Parque chega com um grande inflável, helicópteros, aviões e escorregadores temáticos. A idade máxima para aproveitar o brinquedo é de 13 anos. Para crianças menores de 4 anos, é orientado que os responsáveis acompanhem a participação.

O valor dos ingressos sofre alteração dependendo do tempo e o horário de funcionamento segue o mesmo do shopping, de segunda a domingo. Crianças com alguma deficiência devem estar acompanhadas pelos pais independente de idade e têm desconto especial de 50% na compra dos ingressos.‌

Ingressos: R$ 35,00 de 1 a 15 minutos, R$ 40,00 de 16 a 30 minutos. Após 30 minutos, será cobrado um acréscimo de R$5,00 para cada 5 minutos adicionais.