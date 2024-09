Nos 189 Anos da PM, Coronel David reafirma a luta por melhoria salarial

O deputado estadual Coronel David (PL) reafirmou seu compromisso hoje (5) com a valorização dos militares durante a cerimônia dos 189 anos da PMMS. Ele destacou a importância do retorno dos sete níveis salariais para a corporação. O governador Eduardo Riedel também apoiou a medida e anunciou a contratação de novos soldados. Coronel David enfatizou que uma força de trabalho bem remunerada é essencial para a segurança pública.

“Valorizar aqueles que dedicam suas vidas à proteção do nosso estado é um dever que devemos perseguir com seriedade e urgência”, afirmou Coronel David, reiterando sua luta pelo retorno dos sete níveis salariais, uma reivindicação antiga dos policiais.

O governador Eduardo Riedel destacou os investimentos contínuos na PMMS, afirmando que o principal patrimônio da segurança pública são as pessoas. Ele anunciou a contratação de quase 186 novos soldados e o chamamento de cerca de 500 efetivos para restaurar o efetivo da corporação a mais de 6.000 militares.

Coronel David ressaltou a importância da articulação política para garantir a valorização salarial dos militares. Ele afirmou que uma força de trabalho bem remunerada e motivada é crucial para a segurança pública e que o retorno dos sete níveis salariais é um marco no compromisso do governo com os profissionais de segurança.

“Entendo que a segurança pública depende, acima de tudo, de uma força de trabalho bem remunerada, motivada e equipada. O retorno dos sete níveis salariais é um marco nessa trajetória, reforçando o comprometimento do governo do estado com aqueles que estão na linha de frente da segurança do Estado”, concluiu o deputado.