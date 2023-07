“Nós derrotamos o bolsonarismo”, diz Barroso em evento da UNE; VEJA VÍDEO

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), comemorou a derrota do “bolsonarismo” nas eleições de 2022 e respondeu às vaias recebidas de um grupo ligado à enfermagem durante seu discurso em um evento da União Nacional dos Estudantes (UNE), nesta quarta-feira (12), em Brasília (DF).

Barroso afirmou: “Enfrentei a ditadura e enfrentei o bolsonarismo, não me preocupo”. Em seguida, ele enfatizou a importância da democracia, declarando: “Saio daqui com as energias renovadas pela concordância e discordância, porque essa é a democracia que conquistamos. Derrotamos a censura, derrotamos a tortura, derrotamos o bolsonarismo para garantir a democracia e a livre expressão de todas as pessoas”.

Veja o vídeo:

As palavras de Barroso foram direcionadas a um grupo de manifestantes que protestavam contra ele no Congresso da UNE. Além das vaias, eles exibiam uma faixa com os dizeres “Barroso: inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016”.

Em setembro do ano passado, o magistrado suspendeu o pagamento do piso salarial da enfermagem, aprovado pelo Congresso, devido à falta de detalhamento do financiamento. Após o governo federal destinar mais de R$ 7 bilhões para que estados e municípios efetuassem os pagamentos, Barroso revogou a liminar.

O Congresso da UNE ocorre na capital federal até o dia 15 de julho, e Barroso participou da cerimônia de abertura do evento. A assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não se manifestou sobre a declaração do ministro do STF.