Nos pênaltis, Internacional elimina CSA e se classifica na Copa do Brasil

O Internacional sofreu contra o CSA, em Maceió, mas conseguiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time gaúcho precisou de uma longa disputa de pênaltis, com 16 cobranças, e viu o goleiro Keiler sair como herói.

O arqueiro defendeu duas penalidades, entre elas a decisiva, em bela defesa no chute de Bruno Matias.

No tempo normal, o jogo ficou em 2 a 1, mesmo placar da primeira partida, no Beira-Rio.

O CSA, que vai jogar a Série C, abriu o placar com Tomas Bastos, em chute de fora da área, no primeiro tempo.

Na etapa final, o Internacional chegou ao empate com Alan Patrick, cobrando pênalti. Mas Thiaguinho fez o Estádio Rei Pelé explodir de novo aos 36 minutos, levando a decisão para as penalidades.

O goleiro Dalberson chegou a pegar a cobrança de Mauricio, mas Keiler foi decisivo defendendo os chutes de Yago e, nas alternadas, Bruno Matias.