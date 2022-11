Na noite de ontem o vereador Ronilço Guerreiro homenageou duas importantes lideranças da Capital em Sessão Solene de outorga da Medalha Legislativa “Zumbi dos Palmares”, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Receberam a honraria Romilda Neto Pizani e Ronaldo Jefferson da Silva.

“Hoje, neste evento, eu lembro do meu falecido tio, Mister Apa (Aparício Luís Xavier de Oliveira), um grande lutador dos direitos do povo negro, faleceu trabalhando e lutando. Esta noite é especial, pois precisamos de políticas afirmativas e um olhar de combate ao preconceito, sabemos que o racismo existe, que existe o racismo estrutural, onde as pessoas levam na brincadeira o que para muitos é dor. O buscamos é respeito”, comentou Guerreiro.

O vereador ressaltou que é hora de ocupar espaços de destaque na sociedade. “Somos a maior população brasileira e precisamos de negros nas universidades, negros ocupando espaços de poder. Já conquistamos alguns espaços, mas é pouco, temos que brigar pela igualdade e essa é minha luta, principalmente buscando formas de oferecer acesso à educação e a cultura”, complementou.

Conheça a história dos homenageados:

ROMILDA NETO PIZANI

Educadora social. Coordenadora do Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro MS e vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura. Atualmente é coordenadora do Fórum Municipal de Cultura.

RONALDO JEFFERSON DA SILVA

Empreendedor formado em Administração de Empresas pela UCDB. Atualmente é Presidente da Associação dos Descendentes da Tia Eva.