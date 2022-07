O parquinho novinho deu novos ares a AAGD (Associação dos Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados) em Dourados. A compra dos brinquedos novos e da abertura do espaço de atendimento foi possível após emenda parlamentar

do deputado estadual Neno Razuk (PL) no valor de R$ 80 mil que foram investidos para melhoria das crianças e adolescentes que frequentam o local.

“Nossos autistas merecem o melhor. E é por isso que decidimos fazer um parquinho com área de descanso para que nossas crianças e jovens possam se divertir, e as mães/pais possam descansar durante a espera dos atendimentos. O parquinho também é utilizado em atividades de habilidades motoras e sociais durante as terapias, além de ser um ótimo reforçador”, destacou a diretoria da entidade que agradeceu ao parlamentar a emenda.

Feliz em ver o vídeo do novo local, Neno reafirmou sua parceria com os autistas, familiares e cuidadores bem como com as entidades que atendem as pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). “Isso é o que nos move. E podem ter certeza que vamos continuar trabalhando, enviando emendas, auxiliando, mas em especial atuando junto a Assembleia Legislativa e ao Governo do Estado para que sejam cada dia mais reforçadas as políticas públicas de atendimento aos autistas”, garantiu.

AAGD – Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados, foi fundada em 24 de junho de 2010, por um grupo de mães, pais e familiares que se viram na situação de um diagnóstico de autismo para seus filhos, sem encontrarem respaldo de terapias especializadas ou amparo social e legal na cidade de Dourados-MS. É uma organização constituída sob forma de associação, de pessoa jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, desenvolvendo suas ações em sede própria, visando promover o apoio psicossocial, o bem-estar e melhoria da qualidade de vida das pessoas com autismo e suas famílias.

Para isso oferece atendimento em psicoterapia individual ao público alvo mediado por psicólogos na área comportamental, atendimentos às famílias com a equipe técnica (assistente social e psicóloga), bem como os projetos complementares, sendo eles: Equoterapia, Ginástica, Musicalização e Apoio pedagógico.